Costiera Amalfitana, controlli dei Carabinieri da Vietri a Maiori: sanzionati motociclisti e trovata droga

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile di Salerno nel pomeriggio scorso hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio dispiegando auto e moto dell’Arma sul tratto della SS 163 da Vietri a Maiori al fine di disciplinare il flusso di motociclisti ed autoveicoli.

Nel corso del servizio, sono stati controllati oltre 80 mezzi, fra auto e moto.

Di essi, 16 motociclisti sono stati sanzionati per gravi violazioni al codice della strada ed in particolare per eccesso di velocità e sorpasso pericoloso.

Inoltre, 2 patenti sono risultate scadute e 3 giovanissimi sono stati segnalati ex art. 75 per possesso di modica quantità di stupefacente per uso personale.

Si tratta del terzo servizio consecutivo messo in atto nel weekend dai Carabinieri, il cui obiettivo è quello di rendere sempre più SICURA e MENO RISCHIOSA la circolazione sulla Statale Amalfitana.