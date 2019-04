Costa d’Amalfi, disagi per guasto alla rete: situazione salva grazie a Connectivia

Rientra in tempi brevi il problema di connettività, che a creato disagi anche in Costiera Amalfitana. Nella scorsa notte, un guasto di portata di nazionale ha colpito una dorsale della rete internet, con conseguenze per mezza Italia. Il grosso problema tecnico ha creato disservizi tra le regioni del Nord e in Campania, infatti l’epicentro del guasto si è segnalato a 55 chilometri da Napoli in direzione Milano.

La Costiera ha subito le ripercussioni di questo problema, accusando problemi di connettività sia alla fibra che ai collegamenti radio. La situazione fortunatamente è salva grazie all’intervento dei tecnici di Connectivia, l’azienda campana specializzata in connettività a banda ultra larga. Questa mattina il problema è rientrata poco dopo le 9, con la perentorietà dell’azienda di Angri, che ha limitato i disagi specie nelle strutture ricettive da Positano a Ravello.

“Abbiamo aperto il guasto nel cuore della notte – ha detto l’ingegner Giuseppe Abbagnale, general manager di Connectivia – consci delle gravi problematiche che avrebbe comportato un simile danno. Per noi, che in Costiera supportiamo attività di prestigio mondiale, in questi casi è necessario ridurre al minimo i disagi. Come azienda siamo consapevoli di essere riferimento in questo territorio, tanto prestigioso quanto complesso”.