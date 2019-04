Costa d’Amalfi: i battelli ed i bus SITA di Gaspare Apicella

Riceviamo e pubblichiamo questo pensiero di Gaspare Apicella

Come ogni anno le società di navigazione locali effettuano servizi di linea da Salerno per Positano e viceversa con molteplici corse. E come ogni anno il pontile di attracco di Minori non è mai pronto e gli utenti sono costretti loro malgrado a spostarsi al porto di Maiori per le operazioni di sbarco ed imbarco.

Molti preferiscono il battello perché il servizio preserva dal fastidio delle curve, non è soggetto ad interruzioni per intasamento del traffico ed altro.

La SITA pretende anche il pagamento per il trasporto bagagli. I colli di piccola dimensione viaggiano nel vano del viaggiatore, mentre quelli ingombranti sono sistemati nel bagagliaio. Questa operazione deve essere fatta dall’utente perché la società non prevede il famoso “bigliettaio” che aiutava gli utenti alla sistemazione

Un tempo su retro del bus era sistemata una scaletta per accedere al bagagliaio che era sul tetto della vettura e dove venivano sistemati i colli ingombranti a cura del “fattorino”, esposti alle intemperie (a quella scaletta ci arrampicavamo noi studentelli che frequentavamo le scuole di Amalfi per non pagare il biglietto). Ne battello viceversa i bagagli sono al coperto e sono controllabili a vista dal viaggiatore.