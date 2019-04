Costa d’ Amalfi nella storia, il “Cobra” li porta alla vittoria e ai play off

CASTEL SAN GIORGIO – COSTA D’AMALFI 1- 2

3º Malafronte – 32º Mascolo – rig Mascolo

Avvio shock per la squadra della Costiera amalfitana che al primo errore vengono puniti da Malafronte. Con il passare dei minuti, peró, gli uomini di mister Ferullo avanzano il loro baricentro e cominciano a creare occasioni a ripetizione. Il pari arriva al 31º grazie a Mascolo, che sfrutta una splendida verticalizzazione. I costieri avrebbero l’occasione anche di passare il vantaggio, ma prima Mascolo e poi Marino falliscono due ghiotte occasioni. Nel secondo tempo un rigore trasformato dal Cobra e la contemporanea vittoria del San Vito Positano con l’Eclanese consegnano la vittoria e la storia dei Play off alla squadra della Costiera amalfitana mai raggiunti prima d’ora. La D è un sogno difficile fra tente squadre più accorsate in Campania e nel Sud Italia ma i costieraschi sono stati grandissimi , complimenti da Positanonews

Foto dal profilo FB del Costa d’ Amalfi

