Cos’è la Pasqua?

Sappiamo che la Pasqua è una festa che ha un’origine religiosa.

Per noi cristiani, infatti, la Pasqua indica la resurrezione di Gesù Cristo, figlio di Dio, che muore in croce (Venerdì Santo) per poi risorgere.

Tuttavia, noi cristiani, col trascorrere degli anni, abbiamo “preso in prestito” la festività dalla religione ebraica, rivestendola di un significato nuovo: eccessivamente consumistico!

La parola Pasqua deriva dall’ebraico Pesah, ossia “passaggio” o “passare oltre”. Gli ebrei, infatti, in questa giornata ricordano la fuga del popolo ebraico dalla schiavitù d’Egitto e il passaggio tra le acque del Mar Rosso, sotto la guida di Mosè, per poter raggiungere la libertà e incamminarsi verso la terra promessa.