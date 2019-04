Cosa fare il Primo Maggio 2019 in Penisola Sorrentina -Amalfitana: eventi e concerti per il 1° maggio

In costa di Amalfi si celebra a Minori, San Nicola, nella ricorrenza della traslazione delle ossa da Myra, con la processione per il sentiero verso l’antico Convento. Segno della festa il paniello con la zzogna. A Scala il 1° maggio festeggia il patrocinio di San Giuseppe lavoratore.

In Penisola Sorrentina si omaggia San Giuseppe artigiano presso il Santuario in Sant’Agnello, il mondo del lavoro, soprattutto quello manuale, si riconosce cristianamente nell’opera di San Giuseppe falegname. Anche qui il pane simboleggia la festa.

Nella Cappella di San Liborio. a metà strada tra le coste, a poca distanza della Cappella ove Sant’Andrea e Sant’Antonino si abbracciano nella bellissima ancona d’altare, si festeggia Santa Caterina Volpicelli.

Intanto la Pasqua tardi, fa si che le celebrazioni come quelle della Madonna Delle Galline a Pagani, legate al calendario lunare, si protraggono fino ai primi di Maggio, il concerto di Eduardo Bennato si terrà il 30 aprile.

Dioniso sarà celebrato a Castellammare con il meeting del vino all’hotel Miramare e a Cicciano con la Paranza del Tramontano.

Come concerti a Napoli in Piazza Plebiscito il concertone del 1° maggio ,Salerno invece si veste alla maniera medievale per la fiera del Crocefisso, per la Penisola il concerto del 1° maggio è nella ex cattedrale dell’Annunziata di Vico con Paolo Scibilia al pianoforte e il baritono Sarnelli per magia dell’opera.

PATROCINIO DI SAN NICOLA, MINORI, 1 MAGGIO

Il 1º maggio si festeggia il patrocinio di San Nicola sopra Minori. La chiesa di San Nicola a Forcella, risalente alla fine dell’XI secolo. Dopo la breve annessione ad un convento (circa 30 anni nel Seicento), la chiesa cadde in rovina. Ultimamente, è stata completamente restaurata. L’altare è sormontato da una nicchia, all’interno della quale si trova la statua del titolare della chiesa.

PROGRAMMA Lunedì 30 Aprile ore 18,00: Santo Rosario, Litanie e canto dei Vespri.