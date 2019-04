Fino a qualche mese fa, vi sono stati avvistamenti sporadici di Cormorani, a marina di Cassano e alla Marinella di Sant’Agnello, ora sono diventati più insistenti. La colonia si è arricchita di qualche altro elemento, ad oggi ne contiamo quattro/cinque. Odiato dai pescatori, temuto dai gabbiani, divide il territorio anche con la comunità di anatre presenti a Cassano, nei dintorni della foce del rivoletto di acqua dolce.

Ci siamo interrogati sulla loro provenienza, sul loro modo di comportarsi, cercando di dare delle risposte. Il cormorano si distingue per il suo colore nero e il collo lungo, per il suo volo radente a pelo d’acqua quando è a caccia di cibo. Stanzia normalmente in punta alla scogliera, per avere il controllo di un ampio raggio di mare ove pescare. Non disdegna però , inseguire prede come i mazzoni, che ha dire di un pescatore, riesce a inseguire e stanare addirittura da sotto lo scalo di alaggio. I gabbiani li troviamo a pasturare tra le immondizie della città o a rubare i biscottini e patatine servite con gli aperitivi sulle terrazze bar della costa sorrentina. Il cormorano mangia solo pesce, quando si tuffa, riesce a stare qualche minuto e più sott’acqua, e nuota anche velocemente, la forma del corpo lo permette , perché riemerge poi, qualche centinaio di metri più in la.

Da dove provengono? Nel caso sorrentino, la presenza dei Cormorani è dovuta ad una grande colonia che stanzia alla foce del Sarno e sullo scoglio del Rovigliano. Gli esuberi che si producono in quel territorio, per esigenze di spazio e convivialità, si allontanano per altri lidi. La loro presenza è segnalata da Ottobre ad Aprile, poi si spostano, migrando. Foto lucio esposito