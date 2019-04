Conca dei Marini, turista israeliana cade dalla banchina della Grotta dello Smeraldo e batte la testa: vacanza in Costiera da dimenticare

Nel pomeriggio, brutta esperienza per una donna donna israeliana, che, mentre si trovava sulla banchina della Grotta dello Smeraldo, è caduta ed ha battuto la testa.

La banchina è data in concessione dal Comune di Conca de’ Marini alla competente Azienda di Soggiorno e Turismo.

La donna, 59 anni, è caduta distrattamente mentre faceva delle foto. Prontamente, in seguito all’incidente, sono giunti sul posto i Carabinieri della Stazione Amalfi, che erano di pattuglia in zona sono stati allertati dalle urla del marito della turista, intervenuto da Capo di Conca: i militari dell’Arma erano pronti a tuffarsi in mare ma è stato sufficiente tirare fuori la donna aggrappata agli scogli. I soccorsi sanitari dopo pochi minuti hanno tradotto la sventurata al Pronto Soccorso i Castiglione. Ricevuti i punti di sutura alla testa, la turista straniera è stata sottoposta agli esami di rito, dove è stato accertato tramite tac fratture multiple alla scatola cranica, esito che ha richiesto l’immediato trasporto all’Ospedale Ruggi d’Aragona su un’ ambulanza medicalizzata di tipo A.