Comunali a Vietri sul mare: accordo tra donne .

Elezioni Comunali 2019 a Vietri sul Mare: accordo tra i consiglieri uscenti Antonella Scannapieco ed Antonietta Raimondi.In lista anche Alessio Serretiello.

Si stringe il cerchio delle candidature per le amministrative a Vietri sul mare,le due donne candidati sindaco di Vietri , Antonella Scannapieco e Antonietta Raimondi si uniscono per formare una lista unica ad esse di unisce anche Alessio Serretiello.Infatti è di ieri la notizia dell’accordo di programma e sviluppo a tutela della città di Vietri sul Mare che vedrà protagonisti volti giovani e preparati a livello professionale. Il tutto ,come recita la nota stampa congiunta :”,

…a garanzia di una futura amministrazione con alla base massima trasparenza, nella quale i cittadini di Vietri sul Mare saranno i veri protagonisti di tutte le scelte dell’amministrazione comunale”. La lista si chiamerà l’Alternativa, ed il suo candidato a sindaco sarà Antonella Scannapieco.

Intanto le altre liste sono in via di definizione e vedrebbero candidati Giovanni De Simone ,con l’appoggio di PSI ,UDC e alcuni esponenti del mondo civile,con l’aggiunta di assessori e consiglieri comunali uscenti , Matteo Buono ,ex sindacalista CISL , appoggiato da molti esponenti del centro ed infine dovrebbe uscire fuori buona quarta lista , formata da alcuni consiglieri comunali di minoranza il cui candidato è ancora da definire.

Antonio Di Giovanni