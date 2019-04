Comicon a Napoli, assalto dei Costplay diretta di Positanonews sui social network . Da Facebook a Instagram e Twitter siamo in diretta per seguire questo momento . Torna il Comicon alla Mostra d’Oltremare. Migliaia di giovani, papà, mamme e bambini hanno affollato Fuorigrotta nel primo giorno di apertura. «È un luogo unico dove ognuno può essere davvero sé stesso – commentano i giovani – Non hai paura di essere giudicato e puoi incontrare persone con la tua stessa passione».

Tanta fantasia e settimane di lavoro per creare i costumi dei propri eroi a due dimensioni e vivere al meglio una giornata all’insegna dello svago e del divertimento.

Un grande successo per la kermesse made in Naples oramai conosciuta a livello nazionale. Una folla di amanti del fumetto e dei cosiddetti «cosplayers» hanno trascorso la giornata tra gli stand espositivi e gli eventi dislocati nell’area fiera.

