Città Metropolitana, il sindaco di Meta Tito annuncia: “Pronti 430 milioni per i 92 Comuni”

Annuncio importante da parte del sindaco di Meta, Giuseppe Tito. Il consigliere delegato della Città Metropolitana di Napoli ha pubblicato poco fa sui social un post che recita:

“Sono felice di comunicarVi che ieri in Città Metropolitana abbiamo approvato il bilancio con il quale si distribuiranno 430 milioni di euro ai 92 Comuni della provincia. Con queste risorse daremo ossigeno alle nostre comunità. Ho messo in campo un lavoro straordinario come Delegato al Piano Strategico. Daremo risposte concrete ai territori ancora una volta fatti e non parole Giuseppe Tito Consigliere Metropolitano con Delega al piano strategico”.

Questa la delibera in questione: cmna.DELIBERAZIONI_SINDACALI.2019.0000057

Tra le altre cose, durante l’incontro tenutosi nella giornata di ieri, si è parlato di questi argomenti:

l) Adozione Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale. (deliberazione Sindaco n. 53 del 27.02.19)

2) Approvazione del Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi ai sensi dell’art.21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/20 16-Annualità 2019/2020. (deliberazione Sindaco Il. 54 del 27.02.19)

3) Approvazione del Piano delle alienazioni immobiliari ai sensi dell’art.58 della legge 133/2008 e ss. mm.ii. Piano triennale 2019-2021. Piano annuale delle Alienazioni annualità 2019. (deliberazione Sindaco n. 17 del 23.01.l9)

4) Approvazione del Piano delle valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art.58 del Decreto Legge n.ll2/2008 convertito in legge con la Legge n.133/2008 e ss.mm.ii.- Annualità 2019. (deliberazione Sindaco n. 51 del 13.02.19)

5) Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019/2021. (deliberazione Sindaco n. 56 del 27:02. 19)

Parere ai sensi dell’art. l c. 8 Legge n. 56/2014.

6) Adozione schema del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati. (deliberazione Sindaco n. 57 del 27.02.19)