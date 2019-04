Circumvesuviana, altri disagi nella giornata di ieri: pendolari protestano, intervengono militari -VIDEO

Ancora una giornata infernale per quanto riguarda il servizio della Circumvesuviana, treno che collega Napoli e Sorrento. Nella giornata di ieri, infatti, sono state cancellate diverse corse per mancanza di materiale rotabile: l’EAV è stata così costretta a impedire la partenza di tantissimi treni. Si parla di decine e decine di corse cancellate con disagi enormi per i pendolari. Ma non solo. I treni che sono riusciti a partire lo hanno fatto con almeno trenta minuti di ritardo.

I pendolari, esasperati dalle lunghissime attese alla stazione, hanno cominciato a protestare in modo anche veemente. La protesta stava quasi per degenerare quando sono dovuti intervenire persino i militari presenti sul posto per calmare gli animi. Fortunatamente non si parla di feriti, fa comunque assai riflettere come la situazione sia stata tanto grave da necessitare l’intervento dell’Esercito.