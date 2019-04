CILENTO RISCHIA LA VITA PER RACCOGLIERE ASPARAGI: 57 ENNE FINISCE IN UN BURRONE

Grande spavento a San Mauro Cilento, per un 57enne intento a raccogliere asparagi.L’uomo, infatti, forse a causa del terreno sdrucciolevole, è scivolato facendo un volo di circa dieci metri e finendo in un burrone. I familiari hanno fatto scattare l’allarme al 118 e ai carabinieri. Immediati i soccorsi: fortunatamente, è stato recuperato facilmente e le sue condizioni non sono gravi. Portato in salvo è stato condotto presso l’ospedale di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso.