Cilento, maldestro tentativo di estorsione on line o la solita bufala?

Gim è al computer, da quasi due ore, compare in chat una donna, il maschietto che è in lui si sveglia, si eccita, la donna inizia a spogliarsi, che forme ragazzi! (Gim e Jessica sono nomi di fantasia). Gim crede di essere in contatto con una donna, ma con ogni probabilità è finito nelle sabbie mobili di un tentativo di estorsione on line; “manderemo in rete le foto che ti abbiamo scattato se non ci dai sette mila euro”. Gim è uno studioso, fa un mestiere delicato, non è un fesso, fa capire, senza troppi giri di parole, che non caccerà nemmeno un euro, presto presto… questi balordi o burloni, passano alla svelta da sette mila euro a poco più di un caffè, per non mandare in circolo le foto, e per giunta rischiano anche di finire dietro le sbarre… Compare in chat una donna, che inizia a spogliarsi, stop, siamo di fronte ad una truffa o alla bravate di qualche kaker burlone? (Giovanni Farzati)