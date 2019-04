Cilento, Isabella live dalla natura

Un cinghiale, a volte capita.. L’uomo si alzò dal letto. Notte buia come la pece. Armatosi di fucile, uscì per vedere dove era l’animale che fa disperare in contadini.

Così inizia un racconto di Lucio Isabella sul mensile Cronache Cilentana.

Lucio Isabella è scrittore sempre attento alla cronaca e alle storie della civiltà contadina.

Numerosi i libri da lui pubblicati, infallibile nel mostrare il lato profondamente umano di una di una vicenda,il cinghiale cercava disperatamente di uscire dalla gabbia di cattura con due suoi piccoli, il cacciatore abbassò il fucile…

Giovanni Farzati