Champions, Ajax-Juventus 1-1: Ronaldo non basta ai bianconeri, fondamentale gara a Torino

Un pareggio tutto sommato giusto quello tra Ajax e Juventus nella gara andata in scena ieri alla Johann Cruijff Arena e valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri dovranno trovare la vittoria martedì prossimo, gara di ritorno, e potranno farlo godendo di un pareggio con gol, 1-1, fuori casa. All’Allianz basterà vincere con qualsiasi risultato possibile oppure pareggiare senza prendere gol per passare il turno e approdare in semifinale.

Una gara divertente, che ha visto i giovani lancieri tenere il pallino del gioco per la maggior parte del tempo, anche se a passare in vantaggio è stata la Juventus, con il solito Cristiano Ronaldo, al 42° gol in un quarto di finale di Champions League. Colpo di testa perfetto su assist di Cancelo. Nella ripresa, lo stesso terzino brasiliano combina un doppio pasticcio e spiana la strada a Neres per il pareggio olandese. Alla fine, rammarico bianconero per un palo splendido di Douglas Costa dopo una serpentina favolosa. Il pareggio, alla fine, è giusto e lascia speranze sia agli olandesi che ai bianconeri. La Vecchia Signora dovrà sfoderare una prova sicuramente convincente per portare a casa il passaggio del turno. Nulla è scontato. Madrid docet. L’Ajax, infatti, ha ribaltato agli ottavi un 2-1 casalingo contro il Real, segno che l’attenzione va tenuta alta contro di loro.

AJAX-JUVENTUS 1-1

45′ Ronaldo (J), 46′ Neres (A)

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schone (75′ Ekkelenkamp); Ziyech, Tadic, Neres. All. Ten Hag

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (75′ Dybala); Bernardeschi (90′ Khedira), Ronaldo, Mandzukic (60′ Douglas Costa). All. Allegri

Ammoniti: Tagliafico (A), de Jong (A), Schone (A). Pjanic (J), Ekkelenkamp (A)