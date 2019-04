Cetara, spiaggia ricca di turisti stamane: nei prossimi giorni via al ripascimento e al montaggio del Lido

Una giornata bellissima che ha attirato tantissime persone in Costiera Amalfitana. Tra escursioni e quant’altro, i territori della Divina sono praticamente stati presi d’assalto dai visitatori quest’oggi, 25 aprile, festa della Liberazione. In particolare, come prevedibile, in molti hanno letteralmente invaso le tante splendide spiagge della Costiera: una di queste è sicuramente quella di Cetara.

Come testimonia anche la foto di poco fa, la spiaggia è stata praticamente invasa. Ma non è tutto. Come ci ha rivelato il Consigliere con deleghe al Demanio e allo Sport, Francesco Pappalardo, nei prossimi giorni ci saranno novità. In primis verrà effettuato il ripascimento della spiaggia. Il ripascimento ha assunto grande importanza per la necessità del ripristino artificiale delle condizioni preesistenti o ideali di tratti sabbiosi marini, ma anche lagunari e fluviali, quasi sempre quindi spiagge utilizzate a fini turistici presso località balneari, attraverso l’azione di riporto di volumi di sabbia con le stesse caratteristiche peculiari del sito interessato, quindi dello stesso colore, granulometria e tipologia del materiale, generalmente quarzo o granuli di conchiglie e coralli frantumati e levigati dall’azione delle onde o digeriti da specie ittiche quali i pesci pappagallo o balestra.

Questo dovrebbe avvenire tra domani e dopodomani. Non solo. Sabato notte, inoltre, verrà anche disifestata la zona e tra domenica e martedì comincerà il montaggio del Lido Cetara, il lido del Comune. Tutto pronto per affrontare un maggio all’insegna del turismo.