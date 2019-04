Cetara, intitolazione di una strada al dott. Luca Vuolo, medico ginecologo.

A vent’anni dalla sua scomparsa, l’Amministrazione comunale di Cetara ha voluto rendere omaggio, nel giorno della sua nascita, 1 Aprile, al compianto dottore Luca Vuolo, illustre concittadino, intitolandogli, proprio nei pressi di quella che fu la sua abitazione, una strada che, da ora in poi, sarà per tutti “Via Luca Vuolo”.

“E’ sempre un orgoglio poter intitolare una strada del nostro Comune a cittadini che, con la loro attività, hanno dato lustro alla nostra comunità” ha dichiarato il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che ha introdotto e moderato la cerimonia.

Il dott. Vuolo ha dedicato la sua intera vita alla professione medica di ginecologo, ponendosi sempre al servizio di tutti ed in particolare dei Cetaresi.

Un professionista e un benefattore che, con il suo esempio di grande lavoratore e con la sua attività, ha saputo portare in alto il nome della sua terra.

Alla cerimonia di intitolazione hanno preso parte i familiari e gli amici del dottore Vuolo nonché numerosi membri della comunità locale.

Ha commosso tutti il discorso del figlio del dott. Vuolo, Pietro, che ha voluto ricordare il padre nella sua veste più intima e familiare. Alla fine, a tirare il panno dalla targa della nuova strada il piccolo Luca, 1 anno, nipote omonimo del dottore.