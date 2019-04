Cetara. Finanziamento della Regione Campania per la realizzazione di lavori ai locali comunali in zona Parco degli Ulivi

Cetara. La Regione Campania ha concesso al comune della costiera amalfitana un contributo pari ad Euro 187.703,76 per coprire gli interventi di adeguamento normativo e funzionale dei locali comunali che si trovano in zona Parco degli Ulivi e che ospiteranno gli info-point. Si tratta di lavori che rientrano in un quadro più ampio di opere destinate alla rivalutazione del paese e che negli ultimi due anni e mezzo hanno interessato il restauro del centro urbano, l’inizio di una strada di collegamento destinata ai coltivatori, le opere sulla condotta marina, la realizzazione di una rete wi-fi gratuita, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, i POC (Programma Operativo Complementare) turistici. Ma il lavoro da fare è ancora lungo perché è necessaria una riqualificazione del porto, il rifacimento della sorgente del Cannillo, i lavori su Via Lannio e sulla strada in località Fuenti. Tutte opere mirate al miglioramento di Cetara e, conseguentemente, dello stile di vita dei suoi abitanti e dell’offerta turistica.