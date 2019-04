Cetara diventa plastic free e un modello per la Costiera Amalfitana

Cetara si candida a diventare il primo comune plastic free della Costiera Amalfitana. L’amministrazione comunale di Fortunato Della Monica, sta tessendo degli incontri con gli operatori turistici e dal primo giugno sarà bandita la plastica. Dopo Ischia e Capri, Cetara diventa modello per tutta la Costa d’Amalfi, da domani sarà diffusa un’ordinanza in cui si chiede di esaurire le scorte di plastica entro la data del 1 giugno, giorno in cui il paese marinaro sarà liberato definitivamente dalla plastica utilizzata per alimenti: Cetara raccoglie la sfida ecologistica, di chi vedendo la tartaruga caretta spiaggiarsi sull’arenile di Minori, ha chiesto di liberare la Costiera dalla Plastica, invertendo la tendenza dalle cattive pratiche che stanno distruggendo il Pianeta e il nostro ecosistema.