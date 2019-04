I Cavalieri della Bolla Pontificia e gli Sbandieratori di S.Niccolo\' : Pasqua negli ospedali

La Festività di Pasqua non ha fermato la Marcia Solidale dei Cavalieri della Bolla Pontificia di Cava de’Tirreni che, il giorno di Pasqua, insieme agli Sbandieratori Borgo San Nicolò, hanno distribuito doni pasquali ai pazienti dell’Ospedale di Cava de’Tirreni ed all’Umberto 1 di Nocera.Yn grande momento di pace ,di fratellanza e di gioia per i tanti pazienti, soprattutto bambini,che ,nei giorni di festa, risentono particolarmente ,delle loro problematiche .Il presidente dei Cavalieri Antonio Russo, con il vicepresidente Giuseppe Ferrigno, accompagnati dal presidente degli sbandieratori S.Niccolo’Francesco De Martino, hanno visitato , insieme a molti figuranti e soci ,i reparti degli ospedali ,portando in dono non solo giochi o uova di Pasqua,ma un momento di serenità,a loro ai loro familiari e soprattutto ai medici ed infermieri ,che, nonostante le festività, svolgono il loro lavoro in modo professionale ed impeccabile.

Antonio Di Giovanni