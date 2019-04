Cava Piromani nell’ex campo container

Rogo nel parco prefabbricati della frazione Maddalena: ignoti danno fuoco a pezzi di mobilia ed altro materiale in legno. In corso indagini per individuare i responsabili. Da mesi i container sono stati evacuati e l’intera area è stata transennata per evitare occupazioni ed altri tipi di incursioni da parte di malintenzionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della compagnia di Salerno e gli uomini della Protezione Civile, diretti da Felice Sorrentino. Secondo le prime ricostruzioni, nelle prime ore del pomeriggio alcuni residenti delle villette della zona hanno avvistato una lunga colonna di fumo e fuoco che si alzava da alcuni container, situati all’interno del parco prefabbricati. Gli abitanti della frazione Maddalena hanno subito pensato al peggio, visto lo stato di abbandono dell’area in attesa di bonifica, ed hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i caschi rossi con il supporto dei volontari della Protezione Civile. Dai primi accertamenti è sembrato chiaro che si trattasse di un rogo, volutamente appiccato a pezzi di mobilia ed altri rifiuti, ammassati in strada, accanto ad uno dei cointainer. I vigili del fuoco hanno subito domato le fiamme, evitando che il fuoco si propagasse. I soccorritori hanno provveduto ad eseguire anche un ulteriore sopralluogo per prevenire eventuali situazioni a rischio e per scovare possibili indizi sull’autore dell’incendio.

I DUBBI

Sebbene si tratti di un rogo di modesta entità, a preoccupare è la possibilità da parte di malintenzionati di usare l’area, ormai dismessa, per lo smaltimento illecito di rifiuti pesanti e non solo. L’amministrazione comunale per prevenire e contrastare occupazioni o altri tipi di incursione ha provveduto a transennare l’intera area degli ex prefabbricati, in attesa dell’opera di bonifica. A quanto pare non è bastato. Il rogo della frazione Maddalena è stato di modesta entità e non ha provocato grossi danni, ma è un stato un campanello di allarme per evitare nuovi episodi. Pochi giorni fa nelle vicinanze, i residenti hanno segnalato il caso della pensilina dell’incrocio di San Pietro trasformata in discarica a cielo aperto con la presenza di immondizia non ben identificata e quindi sospetta. Dopo poche ore si è registrato l’incendio per bruciare pezzi di mobilia ed altro materiale in legno. Nelle frazioni lo smaltimento illecito dei rifiuti resta un problema pressante e di difficile risoluzione senza la collaborazione dei residenti.

Simona Chiariello Il Mattino