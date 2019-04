Cava de’ Tirreni. Dopo un’inaugurazione scoppiettante che ha visto oltre 300 persone affollare la Sala Museale di Santa Maria del Rifugio, in Piazza San Francesco e ammirare le opere di 28 artisti e 14 poeti, provenienti da tutt’Italia, l’Expo d’Arte Contemporanea e poesia “Avalon in Arte”, VIII^ edizione, ospita tre eventi da non perdere.

Domani 6 aprile ore 18.00 le opere in mostra diventano protagonisti della performance teatrale “Dialogo tra arti” di Arcoscenico.

Il genere fantasy avvolgerà con la sua aura la mostra. Domenica 7 aprile ore 18.00 in anteprima nazionale, “La maledizione di Solarius” di Stefania Siano, sarà svelata dall’autrice, presentata dalla scrittrice Angelica Elisa Moranelli e dalla giornalista Magrina Di Mauro.

Mercoledì 10 aprile ore 18.00 la scrittrice e regina del fantasy italiano Licia Troisi riceverà il premio alla carriera NOLAVA, opera ideata e realizzata dal maestro Biagio Landi. Licia Troisi sarà presentata dalla giornalista Magrina Di Mauro e dalla book blogger e scrittrice Stefania Siano, una chiacchierata a 360 gradi sul mondo dell’editoria e del genere fantasy.

Laureata in Astrofisica, la Troisi esordisce con Cronache del Mondo Emerso e nel giro di poco tempo si è affermata ne panorama nazionale e internazionaòe. Tra i suoi successi la pentalogia de “La ragazza Drago” e “la saga del Dominio”, trilogia completata da pochi mesi.

La mostra, che gode del patrocinio del Comune, resta aperta fino al 13 aprile. Ad accogliere i visitatori, gli studenti di una classe del Liceo Classico M. Galdi e dell’IIS Giustino Fortunato di Angri, impegnati nell’alternanza scuola lavoro e pronti a condurli nel mondo dell’Arte

Orari: tutti i giorni 16,30-20,30; sabato e domenica 9,30-12,30 e 16,30-20,30. Il lunedì mattina solo su prenotazione di gruppi e scuole. Per info e prenotazioni visite: 3332809615. Ingresso libero.

Espongono: Aristide Aprea, Felice Arcamone, Fortunato Attanasio, Demmy Avanzi, Eter Baratta, Bra, Ronnie Brogi, Antonio Cosimato, Giovanni D’Aiutolo, Pietro Di Leva, Giuseppe Di Mauro, Michela Ferrara, Cono Giardullo, Flavia Alexandra Grattacaso, Biagio Landi, Pasquale Mastrogiacomo, Felice Meo, Gilda Pantuliano, Pietro Paolo Paolillo, Patrizia Papini, Giuseppe Quagliata, Vincenzo Ridolfini, Antonio Scaramella, Paola Siano, Carolina Spagnoli, Inna Stets, Rita Teatini, Francesco Tortora

Affiancati dai poeti: Michele Aliberti, Fortunato Attanasio, Crescenza Caradonna, Annalena Cimino, Alfonso Gargano, Francesco Giuliano, Izabella Teresa Kostka, Alfredo Landi, Mapi, Mariano Mastuccino, Aniello Quaranta, Ilde Rampino, Giovanna Rispoli, Estela Soami.