Cava de Tirreni. Rischio crollo a scuola, i genitori preoccupati Fari puntati questa volta sulla scuola dell’infanzia della frazione Sant’Anna e sulla condizione in cui versa soprattutto il tetto dell’edificio scolastico. Qualche settimana fa, a causa di infiltrazioni di acqua piovana, fu chiuso il piano superiore. Nelle scorse ore il consigliere comunale Vincenzo Lamberti, facendosi portavoce delle istanze dei genitori degli alunni che frequentano il plesso della frazione, ha inviato a Palazzo di Città una missiva con la quale chiede interventi urgenti per la messa in sicurezza di alcune parti della struttura.

LA MANUTENZIONE

«È necessario e urgente programmare i dovuti lavori di manutenzione e messa in sicurezza del tetto della scuola dell’Infanzia di Sant’Anna – ha dichiarato Lamberti – In particolare all’ala dell’ingresso, ai cornicioni e all’ingresso stesso». Lo scorso febbraio, a cause delle infiltrazioni di acqua piovana, è stato chiuso anche il piano superiore dell’edificio. Non è la prima volta che viene posta all’attenzione dell’amministrazione la situazione di precarietà in cui versa la scuola materna di Sant’Anna. «Rispetto alla precedente nota di segnalazione – ha proseguito Lamberti – la condizione della copertura è peggiorata a causa delle abbondanti piogge dei mesi passati». Poiché si tratta di interventi importanti per garantire la sicurezza degli alunni, è necessario intervenire in maniera rapida prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. Da Palazzo di Città intanto fanno sapere che la situazione della scuola materna di Sant’Anna non desta alcuna preoccupazione poiché, come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici, Nunzio Senatore, nei mesi scorsi sono stati eseguiti gli interventi di messa in sicurezza e che, allo stato, sono necessari soltanto piccoli interventi di manutenzione già programmati da parte degli operai del Comune, impegnati in queste settimane su altre problematiche più urgenti.

L’APPALTO

Intanto, sul fronte dell’edilizia scolastica sul territorio cavese, l’assessore Senatore ha annunciato che nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando di gara per i lavori di messa in sicurezza dell’istituto comprensivo di Passiano, chiuso dal gennaio 2018 per una serie di carenze strutturali. Per mettere a posto la scuola serviranno almeno un milione e 400mila euro e il Comune ha già avviato tutto l’iter per accendere un mutuo alla Cassa Depositi e prestiti. Previsti anche interventi per la messa in sicurezza e effiicientamento degli impianti per la scuole di San Cesareo, San Martino e SS. Annunziata.