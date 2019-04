Cava de’ Tirreni su Rai Uno: Complimenti a Luana concorrente de “L’eredità”

Nella puntata de “L’eredità”, il noto gioco a premi di Rai Uno condotto da Flavio Insinna , andata in onda 12 aprile, tra i concorrenti vi era Luana, giovane di origini cavesi.

Luana è laureata in biotecnologie mediche ed in attesa di essere chiamata a lavorare come ricercatrice.

E’ sposata con Fabio, con cui sta ben da 19 anni.

La concorrente cavese subito supera brillantemente il primo gioco a tempo, impiegando 14 secondi per rispondere ai quesiti.

Luana con le unghie e con i denti, nonostante qualche errore, riesce ad arrivare al quinto gioco, dove Insinna porrà delle domande su specifiche materie scelte dai concorrenti.

Come Michele, l’altro sfidante rimasto in gara, Luana ha accumulato ben 30 mila euro.

Valentina, la campionessa, solo 10 mila.

Ad un certo punto la concorrente cavese prende in mano le redini del gioco, ma non riesce a rispondere esattamente alla domanda di scienza rivoltagli dal conduttore.

Alla fine del quinto gioco, avendo accumulato un montepremi minore di quello degli altri due concorrenti, 40 mila euro, Luana esce dal gioco.

Complimenti a questa ragazza di Cava de’ Tirreni, che anche se non ha vinto, ha dimostrato la sua bravura e la sua tenacia. In bocca al lupo per tutto, brava Luana!