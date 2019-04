A Cava de’ Tirreni presentato il movimento civico SiAmo Cavesi

Cava de’ Tirreni. Sabato 6 aprile, presso i locali del Madamoiselle Charlotte in piazza Duomo, alla presenza di numerosi simpatizzanti, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Movimento Civico SiAmo Cavesi.

“Con l’avvicinarsi alla scadenza del mandato amministrativo bisogna aprire una nuova fase, non più solo di critica, ma anche di analisi, proposta e di definizione di un programma che possa finalmente dare alla città una classe politica all’altezza delle aspettative” ha detto il portavoce Marcello Murolo. Da questa considerazione, l’esigenza di superare l’esperienza del Movimento “Responsabili per Cava” per aprirsi a persone e movimenti provenienti da esperienze diverse, ma ugualmente interessate a disegnare il futuro della città.

Dopo l’intervento del portavoce ha preso la parola Raffaele Giordano, ideatore del nuovo simbolo del Movimento, che lo ha commentato dicendo che rappresenta “Il sano campanilismo dei portici e il patriottismo italiano avvolto da una cornice blu foncé tutta cavese. Il verbo essere, essenza, sostanza e non apparire. Il verbo amare, il più bello che c’è. E i cavesi, perché amare Cava è facile, scontato, Cava è bellissima. Ma amare i cavesi è più difficile, e se ami i cavesi ami anche Cava”.