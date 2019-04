Cava de’ Tirreni . Enrico Polichetti conferma per il carcere Enrico Polichetti: il tribunale del Riesame ha infatti accolto il ricorso della Procura di Salerno in merito alla richiesta di arresto, formulata dalla Procura, nei confronti dell’ex vicesindaco ed ex assessore di Cava de’ Tirreni, accusato di scambio elettorale politico mafioso. Il provvedimento è stato emesso dai giudici del tribunale di Salerno.

Il nome di Polichetti è stato fatto da un collaboratore di giustizia, Giovanni Sorrentino, secondo il quale il vicesindaco avrebbe incontrato in più occasioni Dante Zullo ed esponenti della sua famiglia, dai quali potrebbe aver ricevuto appoggio alle ultime elezioni amministrative.

La misura restrittiva nei confronti dell’ex vicesindaco cavese sarà efficace solo nel momento in cui il provvedimento diventerà definitivo, in seguito alla conferma da parte della Corte di Cassazione. Il processo, ricordiamo, inizierà a giugno: in quest’occasione Polichetti proverà a dimostrare la sua estraneità ai fatti.