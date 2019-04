Cava de’ Tirreni. I caduti hanno donato la propria vita per noi

CAVA DE’ TIRRENI – “Nel cuore dei caduti c’è il dono della propria esistenza per un futuro di pace e di speranza”. Così don Giuseppe Nuschese, questa mattina in occasione dell’appuntamento organizzato dal Comitato per il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni per la Pasqua presso la Chiesa delle SS. Anime del Purgatorio in Corso Umberto I, 98 a Cava de’ Tirreni. Alla cerimonia hanno preso parte i componenti del Comitato per il Sacrario Militare metelliano tra cui il Presidente Daniele Fasano, il Vicepresidente Gerardo Canora, Vincenzo Lamberti, Antonio Proto Presidente dell’associazione Bersaglieri Maggiore Marcello Garzia, il Colonnello Carlo De Martino, il Presidente Onorario del Comitato Lucio Cesareo, la madre di Massimiliano Randino, la signora Anna, Angelo Canora, Luigi Fasano, Roberto Catozzi, Maddalena Annarumma e Francesco Di Salvio. Non sono mancati il priore di S. Anna Giuseppe Ritari Sorrentino numerose autorità militari del territorio tra cui la Polizia, i Carabinieri, la Marina, il Battaglione Vulture, il Reggimento Guide, l’Esercito, la Finanza e le associazioni combattentistiche tra cui l’associazione Bersaglieri Maggiore Marcello Garzia. “Sono felicissimo della presenza, sempre maggiore, delle forze dell’ordine – evidenzia Daniele Fasano – Sono orgoglioso che il nostro impegna venga corrisposto. Riceviamo contatti da tutto il mondo dal nostro blog http://sacrariomilitaredicavadetirreni.blogspot.com/ Da dopo Pasqua, precisamente dal 28 aprile, il Sacrario Metelliano sito nel civico cimitero sarà aperto alle visite ogni domenica dalle 10 alle 12”. Quindi una riflessione per omaggiare i valorosi eroi che hanno donato la propria vita per i valori in cui credevano. “Ricordiamo – prosegue – il sacrificio di quei uomini cui va la gratitudine per aver immolato la loro esistenza nell’adempimento del proprio dovere”. Infine l’annuncio che il Presidente Emerito Salvatore Fasano, la settimana prossima compirà 96 anni. “Papà vi saluta – aggiunge Daniele Fasano – ed è più attivo che mai”.