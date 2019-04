Castellammare di Stabia. Riparte la Funivia per Faito, ecco gli orari ed i costi

Castellammare di Stabia . E’ ripartita la Funivia per Monte Faito oggi 7 aprile alle ore 10.00, giusto in tempo per Pasqua ed il lunedì di Pasquetta che ogni anno attrae centinaia di persone. Il collegamento panoramico al monte Faito, gestita dall’EAV – l’Ente Autonomo del Volturno, resterà in funzione per tutto il periodo estivo con i seguenti orari:

Da aprile a giugno 10,00 –10,20 – 10.40 – 11,00 – 11,40 – 12,00 – 12,40 – 13,00 – 13,40 – 14,00 –14,40 – 15,00 – 15,20 – 15,40 – 16,00 – 16,20 – 16,40 – 17,00

Da luglio a settembre le corse aumenteranno con inizio alle 8,20 e termine alle ore 20,10

Per quanto riguarda i costi:

5.50 euro per la corsa semplice

8.00 euro per andata e ritorno

5 euro andata e ritorno per i residenti

3 euro andata e ritorno per under 18

45 euro per l’abbonamento mensile

un euro per il trasporto della bicicletta