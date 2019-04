Castellammare di Stabia. Paura nella serata di ieri al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Leonardo” per una lite tra due cognati

Castellammare di Stabia. Al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Leonardo” la serata di ieri è stata molto movimentata. Due cognati, infatti, hanno dato vita ad una violenta rissa generando il panico tra i medici e le altre persone che erano in attesa di essere visitate. Tutto è cominciato verso le 21.00 con i due uomini, presenti al Pronto Soccorso in attesa che un proprio congiunto venisse curato, hanno cominciato prima a litigare verbalmente per poi passare alle mani. Ancora non si conoscono i motivi che hanno condotto i due al violento alterco. Le guardie giurate sono prontamente intervenute e sembrava che la situazione fosse ritornata alla calma ma poco dopo la rissa tra i due è ricominciata. I medici hanno chiamato la polizia che ha provveduto ad allontanare i due litiganti. Nel frattempo è stata aperta un’inchiesta sull’episodio di violenza in una struttura sanitaria che, purtroppo, è spesso teatro di aggressioni costringendo i medici a lavorare in un clima di tensione continua e di compromessa sicurezza.