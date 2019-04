Castellammare di Stabia. Paolo Schettino perde il controllo del tir e precipita da un cavalcavia dell’A1. Il corpo ritrovato carbonizzato

Castellammare di Stabia. Incidente mortale nella notte tra giovedì e venerdì sull’autostrada A1, tra Calenzano e Firenze Nord. Un tir sbanda all’improvviso e, dopo aver urtato violentemente un guard rail, precipita giù dal cavalcavia e prende immediatamente fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma sono state necessarie quasi quattro ore prima di poter domare le fiamme e per il conducente, il 50enne Paolo Schettino di Castellammare di Stabia, non c’è stato nulla da fare ed il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato. Paolo era sposato, aveva due figli e da pochi mesi era diventato nonno per la prima volta. Era un guidatore esperto ed attento, conduceva tir da tanti anni e solo una settimana fa, dopo aver lavorato per una società di trasporti di Pompei, aveva accettato un nuovo incarico da una ditta di Angri per la quale aveva appena fatto delle consegne nel nord Italia. La Polizia Stradale ha avviato le indagini sull’incidente per accertarne le dinamiche e capire se l’incidente sia stato dovuto ad un malore o ad un colpo di sonno dell’autista. Gli investigatori propendono per queste due ipotesi soprattutto perché l’incidente si è verificato lungo un rettilineo dove è obiettivamente difficile perdere il controllo della guida. Ma, ovviamente, anche il tir sarà sottoposto a delle verifiche per accertare l’eventuale presenza di qualche guasto meccanico e sarà esaminato il percorso fatto dal mezzo controllando che siano state rispettate le soste prevista dal protocollo di sicurezza che consentono il giusto e necessario riposo dell’autista. Per quanto riguarda il decesso si ipotizza che Schettino possa aver perso la vita già nel violento impatto del tir e la conseguente caduta nel vuoto e, quando le fiamma sono divampate, l’autista forse era già morto. Resta solo un grande dolore nella famiglia di Paolo Schettino ed in tutti coloro che lo conoscevano e che non riescono ad accettare una morte così assurda.