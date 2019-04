Castellammare di Stabia. Muore a soli 45 anni il prof. Stefano Buonocore, docente di storia dell’arte al Liceo Plinio Seniore

Castellammare di Stabia. Muore a soli 45 anni Stefano Buonocore, docente di Storia dell’Arte al Liceo Plinio Seniore. La morte è avvenuta la notte tra il 9 ed il 10 aprile, probabilmente a causa di un infarto fulminante. Il professor Buonocore era molto amato dai suoi colleghi e dagli studenti, che ancora non riescono a credere che lui non ci sia più. In una nota del Liceo si legge: “Il Dirigente Scolastico con tutta la Comunità del Liceo Classico Plinio Seniore è sconvolta e sconfortata per la prematura e inaspettata perdita del prof. Stefano Buonocore, docente e persona garbata e cordiale. Alla famiglia esprimiamo il nostro sentito e profondo cordoglio e assicuriamo un caro ricordo per il tempo a venire. Siamo vicini a tutti i suoi alunni in questo momento di grande dolore”. In passato Stefano Buonocore aveva insegnato anche al Liceo Scientifico Francesco Severi. Stando alle prime ricostruzioni Buonocore sarebbe deceduto durante il sonno. Oltre ad essere un ottimo professore era anche un bravissimo disegnatore.