Castellammare di Stabia. Manca pochissimo al via delle nuove “panarelle” della Funivia per Monte Faito

Castellammare di Stabia. Con l’arrivo della primavera e delle giornate più lunghe e dal clima più mite aumentano anche i turisti che decidono di raggiungere Monte Faito per trascorrere una giornata immersi nel verde della natura. Ed in vista della bella stagione l’Eav ha deciso di rimettere a nuovo le famose “panarelle” che ogni giorno trasportano gli amanti della montagna e delle quali Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, ha pubblicato la foto sul suo profilo Facebook. Ancora non si conosce una data ufficiale per la ripartenza delle nuove carrozze della Funivia ma probabilmente sarà possibile salire e scendere dal Faito con le “panarelle” rinnovate già per Pasqua. Quindi, manca veramente poco e finalmente raggiungere Monte Faito sarà più semplice e veloce a garanzia di un’estate sicuramente ricca di turismo.

Foto di Umberto De Gregorio