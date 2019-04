Castellammare . Muore a 50 anni turista tedesc

Castellammare di Stabia . Tragedia per un uomo che stava nella città delle acque per trascorrere alcuni giorni di vacanza in occasione del ponte del primo Maggio, un turista tedesco di 50 anni è deceduto per infarto. E’ successo questo pomeriggio in un albergo della zona dove l’uomo alloggiava insieme alla famiglia.

Il turista, subito dopo pranzo, si era recato nella sua camera d’albergo per un piccolo riposino pomeridiano. A però accusato un malore ed è morto sul colpo per infarto. Sembra che il 50enne fosse già affetto da problemi cardiaci.

Sul posto, allertati dallo staff della struttura ricettiva, sono giunti i medici del 118 dell’ospedale San Leonardo e gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia agli ordini del primo dirigente Vincenzo Gioia.

I soccorsi sono scattati rapidissimi ma, una volta sul posto, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Una vacanza che, per la sua famiglia, si è quindi trasformata in tragedia.