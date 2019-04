Castellammare, incidente tremendo sulla “Sorrentina”: muore dirigente Fincantieri

Tremendo incidente questa notte a Castellammare di Stabia. Sulla statale 145 “Sorrentina”, zona Pozzano, un dirigente Fincantieri che era in viaggio sulla sua moto in direzione Vico Equense, si è andato a schiantare contro un pilastro di cemento. Queste sono le poche informazioni che si sono ottenute in quanto non vi erano testimoni. L’impatto fatale sarebbe avvenuto intorno alle ore 3: l’uomo sarebbe stato sbalzato via dal veicolo e sarebbe precipitato dalla carreggiata per un volo di oltre venti metri.

Celere l’intervento della Polizia Stradale di Sorrento, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Ora la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per cercare di capire se ci siano responsabilità di terzi. L’uomo, come detto, era un dirigente Fincantieri di origini genovesi, in zona per lavoro.

Appena avremo ulteriori informazioni vi aggiorneremo.