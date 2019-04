Castellammare choc per rapina a ragioniere della “Ad Hoc”, si parla di 50 mila euro Hanno rotto il finestrino della Cinquecento e prelevato l’incasso che portava con sé. Rapina ad un ragioniere dipendente dell’ipermercato “Ad Hoc” alla periferia di Castellammare di Stabia . Una rapina su cui ora gli inquirenti cercano di fare chiarezza, capendo come la banda abbia potuto conoscere piani e abitudini di titolari e responsabili della struttura commerciale alla periferia della città. Un colpo pianificato sapendo che l’uomo avrebbe, ad inizio settimana, trasportato una cifra di contanti consistente. Minacciato con la pistola da tre uomini che hanno avvicinato la vittima a bordo di uno scooter. Poi la fuga con l’incasso del fine settimana del Cash and carry. La vittima, che stava andando in banca a consegnare i soldi, ha dovuto consegnare tutto ed è ancora sotto choc. Sul raid, avvenuto ieri mattina, lavorano gli uomini della Polizia che stao tentando di ricostruire cosa sia avvenuto a via Traversa Varo.