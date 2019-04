Castellammare. Bambino di 4 anni cade dal balcone, corsa contro il tempo per salvargli la vita . E’ successo nel rione Savorito di Castellammare di Stabia: questa mattina un bimbo di appena 4 anni è precipitato nel vuoto dopo essere caduto dal balcone. All’episodio hanno assistito alcuni passanti che gli hanno prestato i primi soccorsi trasportandolo negli uffici dell’Inps a pochi metri di distanza dal luogo dell’incidente. Sul posto è stata chiamata d’urgenza un’ambulanza del 118. Una volta arrivati, i medici hanno trovato il piccolo vigile e cosciente, nonostante gli evidenti segni della caduta. E’ stato quindi assicurato su una barella e trasportato all’ospedale pediatrico di Napoli, Santobono per degli accertamenti in modo da scongiurare eventuali emorragie interne che potrebbero mettere in pericolo la sua vita.