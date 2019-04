Castellammare bambina in coma, muore a sette anni Non ce l’ha fatta la bimba di sette anni ricoverata al San Leonardo con la febbre alta. Non è servito il trasferimento di urgenza disposto dai medici stabiesi ieri in condizioni disperate al Santobono. Nelle ultime ventiquattro ore la sua situazione si è aggravata e poi è precipitata in serata. Una morte senza diagnosi. A procurarne la tragedia potrebbe essere stata una infezione provocata da una banale caduta. Una infezione al ginocchio risultata fatale per problemi al sistema immunitario. I medici, prima del San Leonardo e poi dell’ospedale pediatrico, non hanno ancora la diagnosi che spieghi cosa abbia colpito la piccola paziente, ma questa sembra l’ipotesi più probabile. Arrivata nell’ospedale stabiese con la febbre alta, per la bimba si è reso necessario il trasferimento d’urgenza a Napoli dopo 24 ore. In coma, la sua situazione è andata peggiorando di ora in ora. Disperata la sua famiglia, di origine rom, che vive nel centro antico e ha dovuto chiedere l’aiuto del comune per avere i soldi e l’assistenza necessaria per restare accanto alla bimba fino ai suoi ultimi momenti di vita. Aperta un’inchiesta per capire cosa sia accaduto . Una tristezza infinita, noi della redazione siamo vicini al dolore della famiglia.