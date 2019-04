UNA CAROTTESE AI Campionati Internazionali di Giochi Matematici Milano 2019.

Il prossimo 11 maggio presso l’Università Bocconi si terrà la Finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici. Nell’elenco degli ammessi alla categoria C1 troviamo D’Esposito Maura , accanto al nome è segnato Torre Annunziata come area di riferimento, ma la studentessa è di Piano di Sorrento.

La Finale nazionale si svolgerà a Milano presso l’Università Bocconi sabato 11 maggio 2019, i concorrenti finalisti dovranno presentarsi alle ore 14.00 davanti l’aula che verrà loro assegnata (i finalisti presenti negli elenchi non provvedere ad alcuna nuova registrazione ma solo partecipare alla gara).

“Logica, intuizione e fantasia” è il nostro slogan. Vuole comunicare con immediatezza che i “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono delle gare matematiche ma che, per affrontarle, non è necessaria la conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. Occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po’ a pensare. Meglio ancora se la stessa soluzione sorprenderà poi per la sua semplicità ed eleganza.

Concretamente, i “Campionati internazionali di Giochi matematici” sono una gara articolata in tre fasi: le semifinali (che si terranno nelle diverse sedi il 16 marzo 2019), la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in Bocconi, il 11 maggio 2019) e la finalissima internazionale, prevista a Parigi a fine agosto 2019.

In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti saranno di fronte ad un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono risolvere in 90 minuti (per la categoria C1) o in 120 minuti per le altre categorie.

LE SEMIFINALI. Si terranno in un centinaio di sedi il 16 marzo 2019. I primi classificati di ogni semifinale locale (circa il 10% degli effettivi partecipanti) verranno ammessi alla fase successiva ovvero alla finale nazionale. Secondo le difficoltà degli esercizi potrà essere richiesto, per accedere alla finale nazionale, anche un numero minimo di esercizi correttamente risolti. Tale numero verrà precisato prima della gara, insieme alle percentuali di ammissione per ogni Categoria.

LA FINALE NAZIONALE. Si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 11 maggio 2019. In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla Finale internazionale di Parigi di fine agosto. La squadra sarà costituita per ciascuna delle categorie L1, L2, GP dai primi tre classificati e dai primi cinque classificati per ciascuna delle categorie C1 e C2. Interessanti e divertenti premi aspettano comunque i migliori finalisti.

FINALE INTERNAZIONALE. La Finale internazionale dei Campionati si terrà a Parigi a fine agosto 2019.

CATEGORIE. Le difficoltà dei “giochi” sono previste in funzione delle diverse categorie:

C1 (per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di primo grado);

C2 (per gli studenti di terza della scuola secondaria di primo grado e di prima della scuola secondaria di secondo grado);

L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di secondo grado);

L2 (per gli studenti di quinta della scuola secondaria di secondo grado e del primo biennio universitario).

GP (“grande pubblico” riservato agli adulti, dal 3° anno di Università … ai classici 99 anni di età).

La storia dei “Campionati” comincia a essere… lunga. Quella del 2018-19 è la trentatresima edizione nel mondo e la ventiseiesima edizione organizzata in Italia dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi. Nel mondo sono più di 200.000 i concorrenti che si sfidano, negli stessi giorni e con gli stessi “giochi”. Provengono da 3 continenti: da Francia, Italia, Tunisia, Marocco, Niger, Russia, Ucraina, Svizzera, Belgio, Polonia, Lussemburgo, Canada, ecc. . In Italia, alla prima edizione, parteciparono poco più di 400 “giochisti”; gli iscritti all’edizione 2016-2017 sono stati quasi 60.000! Nella capitale francese, nella Finale internazionale la “nazionale” italiana si è sempre particolarmente distinta. Ha aperto la strada Giorgio Dendi di Trieste che nel 2000 ha trionfato nella categoria GP. Sono poi seguite numerose medaglie d’oro fino al 2012 quando, per la prima volta, Fabio Pruneri di Milano ha vinto nell’agguerritissima categoria C1 e Giovanni Paolini di Brescia si è classificato primo assoluto nella categoria L2. Nel 2014, Matteo Silimbani di Forlì ha vinto la medaglia d’oro nella categoria GP. Nel 2016 la categoria C1, la più ostica per la nostra nazionale, ha visto primeggiare – vincitore assoluto – Massimiliano Foschi di Civitavecchia; per la categoria HC, quella che raccoglie i migliori giochisti, il mattatore assoluto è stato Marco Pellegrini di Pisa che ha distanziato il secondo classificato di ben tre esercizi. Il 2017 ha visto il trionfo della squadra italiana che ha vinto due ori, cinque argenti, tre bronzi e altri ottimi piazzamenti. In particolare, nella Categoria C2 il podio è stato tutto tricolore: Massimiliano Foschi di Civitavecchia, oro; Tommaso Lunghi di Milano, argento; Valerio Stancanelli di Catania, bronzo. Ottimi risultati anche nella categoria L1: oro a Fabio Pruneri di Milano e argento per Bernardo Tarini di Firenze. Successo anche nella categoria GP con l’argento di Giacomo Bertolucci di Carrara e il bronzo di Daniele Rossano di Alba. Nel 2018 la pattuglia azzurra si è distinta con due ori, quattro bronzi e ottimi piazzamenti in tutte le categorie in gara. Nella categoria C2 l’oro è andato a Stefano Andreatti di Pesaro e il bronzo a Massimiliano Foschi di Civitavecchia. Mattatore della classifica HC è stato invece Jacopo Guoyi Chen di Velletri che ha conquistato il primo posto. Terzo gradino del podio per Mattia Maculan di Vicenza nella categoria L2 e Alberto Saracco di Parma nei GP.