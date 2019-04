Carlo Ametrano ricorda Ayrton Senna: da Castellammare per i 25 anni della scomparsa

Carlo Ametrano il prossimo 30 aprile parteciperà alla commemorazione di Ayrton Senna a Imola. A 25 anni dalla scomparsa del campione brasiliano di Formula 1, il fratello dell’ex calciatore di Juventus, Napoli e Juve Stabia Raffaele, omaggia Senna con il libro “Ayrton per sempre nel cuore”. L’autore stabiese parteciperà all’evento organizzato dai tanti fan del pilota carioca, che si terrà al ristorante “La Tavernetta”, nel centro della cittadina emiliana.

“Per me si tratta di una vera e propria venerazione e sono felice di condividere questa passione con tutti i tifosi che non hanno mai dimenticato Ayrton Senna”, ha detto Ametrano ai colleghi di Metropolis. Il tre volte campione del mondo, era una personalità dello sport trasversale, la sua tragedia ha folgorato tutti in quel maledetto 1 maggio del 1994, quando si schiantò nella curva del Tamburello a oltre 200 kilometri orari, a causa di un guasto: nella monoposto di Senna fu ritrovata una bandiera austriaca, che doveva essere sventolata per ricordare Roland Ratzenberger, pilota scomparso un giorno prima nelle prove.