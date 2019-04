Capri Watch il marchio che innamora. Scegli Multijoy per il regalo perfetto.

Capri Watch, il marchio di orologi, accessori e gioielli più famoso del mondo di Capri è l’unico che, con colori caldi e design mai visti, fa innamorare i suoi clienti con prodotti unici.

Multijoy è l’orologio perfetto da regalare ad una persona cara, ma è anche un’ottima scusa per farsi da soli un bellissimo regalo. Infatti, con un design che cattura, luminoso, che riflette le magiche atmosfere dell’Isola di Capri, ai cui colori si ispira l’intera collezione che puoi ammirare sul sito ufficiale Capri Watch, il Multijoy Classic è un vero e proprio inno alla gioia che si manifesta attraverso uno stile unico. Uno stile che valica i canoni dell’estetica tradizionale e esprime il carattere irripetibile di colei che la fa propria.

Il Watch Multijoy Classic è il manifesto dell’idea di bellezza di Capri Watch. Una bellezza che è capace di coniugare eleganza e brio, raffinatezza e informalità. Che non passa inosservata, lasciandosi notare con delicatezza.

Questo orologio, adatto alle tutte le donne, è caratterizzato da una grande vestibilità, grazie al suo quadrante di 38mm. La cassa a strati in acciaio bianco e oro rosa è impreziosita dalla ghiera e dal quadrante tempestati da fini cristalli Swarovski.

La possibilità di giocare con i colori del cinturino in pelle, rende il Watch Multijoy Classic non solo un oggetto di design da indossare, ma un oggetto da collezionare. Delicate nuance pastello che vanno dal bianco al blu navy, dall’acquamarina al ruggine al viola. Si aggiunga a tutto ciò la garanzia di 5 anni per avere un’idea della qualità tecnica e funzionale di questa come di tutte le creazioni Capri Watch.

Nel Watch Multijoy Classic c’è tutto il sapore dell’estate. C’è Capri. L’idea di femminilità di Capri Watch.

Trovi Capri Watch in Via Camerelle, 21, 80073 Capri NA oppure in Corso Italia, 151, 80067 Sorrento NA