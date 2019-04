Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche nell'edizione 2019

Tennis & Friends rinnova la partnership con Capri Watch, la cui fama ha travalicato i confini isolani. Il famoso brand tenendo fede alla sua filosofia, accompagna griffando con il suo marchio prestigiose manifestazioni Sportive e Sociali. L’evento Tennis&Friends infatti unisce Salute, Sport, Spettacolo e Solidarietà e sin dalla sua prima edizione nel 2011 è stata sempre organizzata a Roma in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ed il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gode del supporto di varie Istituzioni Civili e Militari insieme al CONI, la FIT, la FIR e la FISE.

La manifestazione nazionale Tennis & Friends quest’anno si svolgerà per la seconda volta nella straordinaria città di Napoli, nella storica location del Circolo Tennis Club nella Villa Comunale.

Il Presidente di Friends for Health onlus è il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore e creatore della manifestazione, mentre la carica di Presidente onorario di Tennis&Friends è stato affidato al grande ed intramontabile campione Nicola Pietrangeli, che riveste il ruolo di Ambasciatore del Tennis Italiano nel mondo. Sarà quindi ancora una volta Napoli sui campi in terra rossa del Tennis Club Napoli, la città capofila della Manifestazione che si terrà il 13 e 14 Aprile per continuare poi a Roma a Maggio e Ottobre nella straordinaria cornice dei campi da tennis del Foro Italico.

Tennis&Friends oltre allo sport vuole diffondere la cultura della prevenzione e salvaguardare la salute del cittadino. Salute e Sport quindi, saranno al centro della due giorni che vedrà campeggiare sui campi da tennis il logo di Capri Watch, mentre incroceranno le racchette nel “Torneo di Tennis Celebrity”, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo.

Con orgoglio Silvio Staiano CEO di Capri Watch e official sponsor di Tennis&Friends sottolinea che: “ispirati da ideali di solidarietà sociali che perseguiamo e sosteniamo, sempre con entusiasmo. Iniziative importanti – continua Staiano – mirate alla prevenzione, alla sensibilizzazione ed alla diagnostica. Problematiche che unitamente alla grande passione che ci lega al mondo del Tennis non poteva non vederci anche stavolta tra i protagonisti che sostengono questo evento. Ed è proprio su questi campi del Club Tennis Napoli – continua Staiano – che è nato il Torneo Internazionale ATP Challenger “Capri Watch Cup”, per cui crediamo che sia naturale continuare un percorso di sport e solidarietà che viene portato avanti con passione dal prof. Giorgio Meneschincheri ideatore della manifestazione Tennis&Friends che ha voluto far ripartire da Napoli la due giorni anche in virtù di aver trovato un partner sensibile ed appassionato quale è il Presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari ”.

Veronica Maya, Madrina già dalla prima edizione di Tennis & Friends, anche stavolta ricopre il doppio ruolo di madrina dell’evento e testimonial di Capri Watch. Il volto noto di Veronica Maya, attrice e conduttrice televisiva, solare come sempre conferma che : “ le cinque S che siglano l’evento cioè: Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo stanno a significare che si tratta di una manifestazione aperta a tutte le famiglie ed in particolare ai bambini, ai quali sarà data anche in questa edizione la massima attenzione. Capri Watch, quindi non poteva mancare a quest’evento anche perchè vanta nella sua scuderia di un palmares di eccezione con i grandi testimonial tra cui grandi campioni Internazionali di Tennis.