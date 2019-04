Capri. Questa mattina un flash mob davanti alla Grotta Azzurra per sensibilizzare sulla sicurezza in mare

Capri. Questa mattina nelle acque antistanti la Grotta Azzurra c’è stato un flash mob, promosso dall’associazione Capriamoci, organizzazione di tutela ambientale impegnata nello sviluppo di un turismo responsabile. L’iniziata è stata posta in essere al fine di sensibilizzare i diportisti al rispetto delle norme della sicurezza della navigazione ed in modo particolare dei limiti di velocità. Dalla parete rocciosa che sovrasta la famosa Grotta sono stati calati due striscioni, uno in lingua italiana, l’altro in inglese, con su scritto: “Vai piano!” e “Boats slow down”, un invito a navigare a bassa velocità soprattutto sotto costa. Contemporaneamente numerosi ballerini e ballerine presenti sulle barche, sui gommoni ed a terra hanno danzato sulle note della canzone “L’ombelico del mondo” di Jovanotti, coinvolgendo i tanti turisti presenti in loco. Luca De Simone, presidente di Capriamoci, ha spiegato che la scelta della location della Grotta Azzurra è legata a motivi simbolici ed al fatto che proprio lo specchio d’acqua antistante la Grotta è una delle zone di mare in cui il problema della velocità sotto costa è particolarmente avvertito.