Capri mare forza 4, stop vie del mare. Porto danneggiato

Capri mare forza 4, stop vie del mare da Sorrento e Napoli . Mare forza 4, raffiche di vento fino a 40 nodi e collegamenti marittimi a singhiozzo a Capri, dove una forte sciroccata ha investito per l’intera giornata di oggi l’isola azzurra determinando il rientro anticipato di molti turisti dalle vacanze pasquali. Il forte vento ha provocato il danneggiamento della tenda di una pensilina parasole nel porto di Capri, parzialmente divelta in prossimità dell’attracco delle linee veloci. La Capitaneria di Porto, a tutela dell’incolumità dei passeggeri, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, rimuovendo la tenda penzolante.