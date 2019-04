Capri, la cricca del mattone e la Primavera riciclata

Il Fatto Quotidiano val la pena leggerlo perché oltre a un giornalismo che ha stravolto la compassata stampa italiana entra in questioni locali che hanno una rilevanza nazionale. Oggi la presentazione delle liste a 27 per l’elezione del prossimo Sindaco di Capri, che avverrà tra un mese si scopre che la Primavera, lista sotto i riflettori per vai fallimenti, grosso modo rimane la stessa ma cambia nome in “CAPRI – VERA”, insomma qualcosa, se non tutto, è andato per il verso storto se si cambia nome… Ma non solo Vincenzo Iurillo su “Il Fatto Quotidiano”, dopo l’inchiesta sulla GORI, scopre gli altarini della perla della Campania per cui risulterebbe che da parte del pm antimafia Catello Maresca il sindaco di Capri Giovanni De Martino ed altri tecnici sono INDAGATI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, insieme ad altri tecnici, poiché ritenuto il “CAPO DI UNA CONGREGA……IN GRADO DI ORIENTARE A PIACIMENTO LE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE GRAZIE ALLE PROPRIE INFILTRAZIONI NEI GANGLI DELL’AMMINISTRAZIONE”.

Alla fine tutto lascia pensare che Costantino Federico sia stato scelto per avallare questo gruppo che potrebbe portare all’ingovernabilita’ nel caso la giustizia vada avanti, se fosse eletto

Curioso che nell’articolo che qui sotto riporto si legge che il sindaco De Martino “ha ufficializzato che non si ricandiderà, invece eccolo qua con il vice e l’entourage..

da Il Fatto Quotidiano (Pagina 14)

Capri, 27 aprile 2019 di Vincenzo Iurillo

Capri, l’inchiesta sul sindaco e la cricca del mattone.

Edilizia. Il primo cittadino De Martino accusato di essere a capo di un sodalizio che facilita le licenze e aggira i vincoli

Placida al risveglio della bella stagione e pronta a tornare al voto il 26 maggio per eleggere il nuovo sindaco, Capri si affaccia al sole della primavera senza dare uno sguardo al barometro della giustizia che prevede tuoni e fulmini.

Secondo quanto risulta al Fatto Quotidiano, i carabinieri della stazione di Capri e della compagnia di Sorrento, sotto il coordinamento della Procura di Napoli guidata da Giovanni Melillo, stanno indagando con l’ ipotesi di associazione a delinquere il sindaco di Capri, Giovanni De Martino. È ritenuto il capo di una congrega del mattone composta da ingegneri, architetti, studi professionali, manager pubblici e tecnici municipali, in grado di orientare a piacimento le autorizzazioni edilizie grazie alle proprie infiltrazioni nei gangli dell’amministrazione. L’ indagine è in corso da più di un anno ed avrebbe trovato tracce dell’esistenza di un sodalizio finalizzato a far ottenere più facilmente e in fretta le licenze per lavori non eseguibili, aggirando i vincoli ed eludendo i controlli.

Il sindaco De Martino, ingegnere, è stato eletto nel 2014 con la lista civica “La Primavera” e ha tenuto per sé le deleghe all’ edilizia e all’ urbanistica. Ha ufficializzato che non si ricandiderà, come promesso sin dall’ insediamento.

Dagli anni 80 fino al 2001, ha diretto l’ufficio tecnico comunale di Capri e poi fino al 2014 ha lavorato da libero professionista nello studio dell’ ingegnere Giuseppe Aprea, componente della commissione edilizia comunale presieduta dall’ architetto Massimo Stroscio, fino all’ anno scorso responsabile municipale dell’ edilizia privata. Stroscio fu nominato dal sindaco De Martino, che lo ebbe alle sue dipendenze quando era a capo dell’ Utc di Capri. Nell’ agosto 2018 Stroscio è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di aver chiuso un occhio sul mancato ripristino dello stato dei luoghi dopo l’ampliamento abusivo di una villetta che si trova a metà tra la piazzetta e la zona alta di Capri, di proprietà del manager di un grosso marchio dell’ abbigliamento. Da allora è sospeso dal servizio.

L’ intreccio di interessi che legano a doppio filo De Martino, Aprea e Stroscio sarebbe il nucleo della cricca di cui fanno parte una decina di persone, tra cui Costanzo Cerrotta, amministratore della municipalizzata Capri Servizi srl, che secondo gli investigatori sarebbe una sorta di “concretizzatore” del piano criminoso.

Si indaga intorno ai lavori di quattro immobili (tra i quali la storica Villa Settanni, proprio di fronte ai Faraglioni, direttore dei lavori Aprea, collaudatore sismico De Martino), e di un albergo.

Il malloppo di carte è ora al vaglio dei pm Catello Maresca, Giulio Vanacore e Maria Carolina De Pasquale, un pool che unisce magistrati delle sezioni ambiente e pubblica amministrazione. Alla loro attenzione ci sono anche gli episodi coi quali si è tentato di delegittimare i carabinieri e la Soprintendenza, bombardati di esposti, e un giornalista locale, Felice Spinella, che ha denunciato minacce dopo aver scritto articoli sgraditi.

Perché intorno al mattone qui gira tutto. È il comparto immobiliare, e non il turismo, il fulcro dell’ economia caprese. Dà lavoro tutto l’anno, anche quando fa freddo e gli alberghi chiudono, e muove cifre da capogiro: le case possono valere oltre 15 mila euro al metro quadro. E dove c’ è lavoro per professionisti e studi tecnici, ricordano gli investigatori, ci sono anche i pacchetti di voti dei loro dipendenti e collaboratori. E il cerchio si chiude.