Capri dubbi sul concorso presso il centro Polifunzionale da parte di un nostro lettore .

Ieri mattina 23/04/2019, si è tenuto un concorso presso il centro Polifunzionale di Capri.

Concorso indetto dal Comune di Capri la cui commissione era presieduta dalla Dott. Di Matteo , che ha visto il numero di partecipanti ridursi da 60 a 21 causa maltempo per ritardi e cancellazione degli aliscafi da Sorrento e Napoli . Alcuni partecipanti sarebbero stati esclusi per pochi minuti di ritardo, quando in questi casi si concede una buona mezzora come da prassi.

Sui 21 ammessi alle prove solo 1 persona è risultata idonea alla seconda prova scritta, con un voto molto alto, la sig. Marica Avellino, già impiegata del Comune di Capri.

Non era meglio riservare una quota al personale già in servizio? E quando c’è maltempo non è meglio rinviare la prova?