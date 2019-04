Capri: Continuano le “fake news” sul nuovo possibile sindaco. Interviene Silvio Staiano

A Capri, i “rumors” continuano a sparare nomi su quello che sarà il futuro candidato sindaco di Capri.

Silvio Staiano, CEO di Capri Watch, manager riconosciuto a livello internazionale, che porta prestigio all’isola azzurra, non ci sta a questa diffusione di Fake News, e come sempre, visto che non ha peli sulla lingua, ha deciso di usare il suo profilo Facebook per contrabattere queste assurdità.

Il commento sotto riportato è riferito ad una dichiarazione di Nuova Capri sulla propria pagina facebook dove scrive “SCOOP SCOOP SCOOP SCOOP SCOOP SCOOP:

FRANCO CERROTTA SECONDO I RUMORS DELLA POLITICA CAPRESE DELLA PRIMAVERA E’ IL CANDIDATO SINDACO DELLA PRIMAVERA IN SOSTITUZIONE DI GIANNI DE MARTINO”. Ecco cosa commenta Staiano:

Caro Felice, ancora con queste “FAKE NEWS”? Ma ti pare che il pubblico amministratore più efficace, efficiente e che gode della stima di nutrita parte della popolazione anacaprese e di una buona parte di quella caprese si metterebbe al capo di quelle che sono, in modo più che conclamato, le “macerie politiche” di un gruppo che era partito illudendo e in poco tempo deludendo la gran parte dei suoi stessi elettori e sostenitori che si son visti traditi e rinnegati?