Capri. Buona sanità , ecco la testimonianza esclusiva di Chiara Esposito.

A Capri, l’isola azzurra, c’è anche la buona sanità. Ecco la testimonianza di cuore di Chiara Esposito.

A 24 ore dall’intervento chirurgico che ho fatto,il mio grazie di cuore va al Dott. Paolo Falco grande uomo umile e disponibile nonché bravissimo chirurgo, all’anestesista Dott. Caccia che ha avuto una grande pazienza con la sottoscritta . A Vienna a Gina per il loro supporto in sala operatoria grazie anche ad un’altra dottoressa che non ricordo il nome ma brava e gentile anch’essa.

Con la speranza che un giorno l’ospedale Capilupi ritorni ad essere come prima, funzionante in tutto e per tutto e che si potesse ritornare a sentire anche i pianti dei bambini appena nati.