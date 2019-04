La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo fino alle ore 20 di stasera. L’allerta meteo riguarderà la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, i Monti di Sarno e Picentini, il Tusciano, la Piana del Sele. l’Alto e il Basso Cilento: si prevedono infatti “Locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale” e “raffiche di vento e temporali”, fenomeni che in qualche punto del territorio potrebbero assumere maggiore intensità innescando rischio idrogeologico localizzato con conseguenti effetti al suolo.

Si segnalano, tra le possibili conseguenze: “ruscellamenti superficiali con possibile trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e a pian terreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua; rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, inondazioni dovute a criticità locali”.

La centrale operativa della Protezione civile in queste occasioni raccomanda di disporre attività di vigilanza sul territorio tesa alla verifica del regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, agli Enti con competenza in ambito marittimo e ai Sindaci dei comuni costieri e delle isole, si raccomanda di prestare particolare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso nonché ai mezzi in navigazione.

La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere o attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile, al fine di contrastare e mitigare i fenomeni previsti.