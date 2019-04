La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle 18 di oggi, fino alle ore 12 di domani venerdì 5 aprile. L’allerta meteo riguarda l’intero territorio regionale ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro: si prevedono infatti “Precipitazioni sparse a anche a carattere di moderato rovescio e temporale, in esaurimento al primo mattino” e “Possibili raffiche di vento nei temporali”.

La centrale operativa della Protezione civile in queste occasioni raccomanda di disporre attività di vigilanza sul territorio tesa alla verifica del regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre, agli Enti con competenza in ambito marittimo e ai Sindaci dei comuni costieri e delle isole, si raccomanda di prestare particolare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso nonché ai mezzi in navigazione.